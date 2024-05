Uomo di 78 anni investito da un’auto a Montepulciano | pedone morto sul colpo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tragedia in strada a, dove undi 78è deceduto dopo essere statoda: l’anziano sarebbesul

Arriva in prima tv assoluta il prossimo 20 e 21 maggio su Raiuno “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo” con Stefano Accorsi , la miniserie dedicata al celebre inventore e imprenditore italiano, padre della telegrafia senza fili, inventore della ...

San Giuliano Terme (Pisa), 20 maggio 2024 – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi a San Giuliano Terme a causa di un colpo di corna inferto da un bovino . Le circostanze non sono ancora del tutto chiare, ma la richiesta di ...

MONTERO a Dazn: "Ho parlato pcoo alla squadra, mi piacciono i fatti. Thiago Motta grande uomo e ha idea di gioco propositiva" - MONTERO a Dazn: "Ho parlato pcoo alla squadra, mi piacciono i fatti. Thiago Motta grande uomo e ha idea di gioco propositiva" - Paolo Montero, al debutto da allenatore della Prima Squadra della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole: E' riuscito in poco tempo a trasmettere la sua carica e ...

Montero a DAZN: 'Thiago Motta Uomo sincero, ai giocatori piace. La Juventus ha raggiunto gli obiettivi' - Montero a DAZN: 'Thiago Motta uomo sincero, ai giocatori piace. La Juventus ha raggiunto gli obiettivi' - Paolo Montero, a DAZN, parla così poco prima di Bologna-Juve. POCO TEMPO - "Poco tempo, molto poco. Cosa ho trasmesso Penso che non c'è bisogno di trasmettere juventinità. Dopo la vittoria in Coppa I ...

Funerali di Franco Di Mare, Vespa: "Di lui ricordo la grande umanità" - Funerali di Franco Di Mare, Vespa: "Di lui ricordo la grande umanità" - (Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 "Ricordo la sua grande istintiva umanità. Ci sono persone che non ti prendono nemmeno se le frequenti per 100 anni e altre che ti prendono anche in 5 minuti. Con F ...