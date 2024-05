(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 –in via Martiri della Resistenza, scooter falcia una donna: in duessimi a. È accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 16, quando in via Martiri della Resistenza – stando ad una prima ricostruzione – un motorino guidato da un uomo di 65 anni avrebbe investito una signora di 70, a ridosso delle strisce pedonali, facendola volare per circa tre metri. Immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Le condizioni dei due coinvolti nel sinistro, avvenuto all’altezza di Mattioli Sposi, sono parse sin da subitossime, tanto che la sala operativa del 118 ha deciso per il decollo dell’. Intanto, sul posto, sono giunte a sirene spiegate l’automedica partita dall’ex Crass, un’ambulanza della ...

Investimento choc ad Ancona, in due gravi a Torrette. Eliambulanza bloccata

