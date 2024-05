Il Verona fa festa | salvo! Salernitana KO Con l’Inter sarà passerella

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilvince 2-1 sul campo dellae festeggia l’aritmetica permanenza in Serie A. Controsi giocherà in un clima di. SCALIGERI SALVI ? All’Arechi di Salerno va in scena, con gli scaligeri che hanno il match-point per la salvezza: in caso di vittoria la squadra di Baroni e matematicamente salva e quindi controall’ultima giornata può giocare in un clima die tranquillità. Ilparte forte e dopo 16? sfiora su punizione il vantaggio con Suslov, che si fa bloccare da Fiorillo. Sei minuti più tardi, però, il portiere dellanon può nulla ancora su Suslov, che insacca sfruttando l’assistenza di Noslin. Nel finale, grande protagonista Folonrusho, ...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Verona : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Salernitana e Verona si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Il primo tempo ...

Salernitana, le possibili scelte di Colantuono per la gara con il Verona - salernitana, le possibili scelte di Colantuono per la gara con il verona - Nella testa dei tifosi c'è già il futuro, societario e tecnico, della salernitana oltre a voler chiudere la stagione con una grande scenografia in occasione del match contro il verona. La partita con ...

Verona-Salernitana, la Curva Sud pensa a scenografia speciale per salutare la serie A - verona-salernitana, la Curva Sud pensa a scenografia speciale per salutare la serie A - StampaGli ultras della Curva Sud Siberiano sono in fermento per valutare la possibilità di realizzare una scenografia che possa colorare il settore pulsante del tifo granata e lasciare l’ennesima cart ...

Lotta retrocessione in serie A: chi va in B La situazione aggiornata - Lotta retrocessione in serie A: chi va in B La situazione aggiornata - Il«mini-campionato» tra le sei squadre che lottano per restare in serie A si deciderà al fotofinish. E c'è anche il rischio spareggio.