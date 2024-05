Samuele Colajanni - chi è l’attore e doppiatore nel cast del nuovo programma di Alessandro Cattelan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024)è un attore,e vocalist. Ha 24 anni e vive a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sui social è conosciuto come ‘Samu’ e conta più di 800mila follower su TikTok e quasi 200mila su Instagram. È diventato noto soprattutto per i video delle sue imitazioni, come quella deldel noto canale DMAX, in particolare dello show Bear Grylls. Ora è pronto a sbarcare in TV: sarà neldi Da vicino nessuno è normale, ildiin onda in prima serata su Rai2. Negli scorsi anni sembra cheabbia condotto unradiofonico, a cadenza settimanale, sull’emittente locale Radio ...