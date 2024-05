Paura a Napoli - forti scosse di terremoto | paura tra la gente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Incredibile scossa di, i Campi Flegrei fanno ancora tremare la città partenopea, oggetto di due movimenti ravvicinati. I Campi Flegrei ancora protagonisti, la città diimmersa nellaa seguito degli ultimi movimenti sismici che hanno colpito la zona flegrea., avvertite duenella zona flegrea, le ultime Alle 19:50 circa nella zona flegrea è stata avvertita una forte scossa di, durata alcuni secondi. Secondo i dati forniti dall’INGV, la magnitudo dovrebbe aver raggiunto il picco di 3.5, con una profondità di un chilometro ed epicentro ai Campi Flegrei. Ancora panico tra la, anche se fortunatamente, almeno per il momento, non ...

minaccia i clienti di un supermercato con un cacciavite e aggredisce i poliziotti . Momenti di tensione quelli vissuti ieri, 15 maggio, in un supermercato in via Acquaviva a Napoli , alle spalle di piazza Nazionale. Un 28enne è stato arrestato. ...

Una violenta scossa di Terremoto che è stata sentita chiaramente dalla popolazione, quella che ha colpito l’area di Napoli proprio in questi minuti. Con tanti utenti che in rete hanno raccontato la paura vissuta di fronte al sisma, con gente scesa ...

sciame sismico ai Campi Flegrei . La prima forte scossa di Terremoto registata alle 19.51: secondo i dati Ingv la magnitudo è di 3.5. L'epicentro del sisma in zona Campi Flegrei ,...

Terremoto a Napoli, epicentro ai Campi Flegrei: momenti di paura, per fortuna nessun danno - Terremoto a napoli, epicentro ai Campi Flegrei: momenti di paura, per fortuna nessun danno - Una violenta scossa di terremoto che è stata sentita chiaramente dalla popolazione, quella che ha colpito l'area di napoli proprio in questi minuti. Con ...

Terremoto a Napoli, Campi Flegrei torna la paura scossa forte alle ore 19,51 - Terremoto a napoli, Campi Flegrei torna la paura scossa forte alle ore 19,51 - Torna la paura nei Campi Flegrei con i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano che hanno registrato alle ore 19,51 una forte scossa che è stata avvertita in gran parte della zona flegrea ...

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita a Napoli: paura e gente in strada - Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita a napoli: paura e gente in strada - Sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima forte scossa di terremoto registata alle 19.51. L'epicentro del sisma in zona Campi Flegrei, a ...