(Di lunedì 20 maggio 2024) “L’è incon ladel”. Sono queste le parole diffuse dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele, a margine dell’incontro avvenuto a Palazzo Chigi con gli altri membri della Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza. All’ordine del giorno figuravano, oltre all’avvio della rendicontazione della sesta rata, anche l’informativa sulla revisione tecnica adottata il 14 maggio e i Piani urbani integrati., via alla rendicontazione della sesta rata All’incontro della Cabina di regia delavvenuto a Palazzo Chigi hanno preso parte, oltre al ministro Raffaele, anche i ministri e i sottosegretari competenti, così ...

Prende il via la rendicontazione della sesta rata del Pnrr . L’avvio dell’iter è stato fra i punti all’ordine del giorno della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro Raffaele Fitto . “La Cabina di regia di oggi ...

18.55 "La Cabina di regia di oggi conferma l'al linea mento dell'Italia con la roadmap europea del Pnrr ". Così il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr Fitto , al termine della riunione a Palazzo Chigi. "Con l'avvio della ...

Pnrr: Fitto, cabina di regia conferma allineamento Italia con roadmap Ue -2- - pnrr: fitto, cabina di regia conferma allineamento Italia con roadmap Ue -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Nel corso della riunione - spiega Palazzo Chigi - il ministro fitto ha illustrato gli esiti dell'istruttoria condotta alla luce delle disposizioni contenute ...

Pnrr, Fitto: in linea con roadmap europea - pnrr, fitto: in linea con roadmap europea - "La Cabina di regia di oggi conferma l'allineamento dell'Italia con la roadmap europea del pnrr". Così il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e pnrr fitto, al termine della riu ...

Pnrr Italia, a che punto siamo Fitto: “In linea con la roadmap europea” - pnrr Italia, a che punto siamo fitto: “In linea con la roadmap europea” - Il ministro fitto chiarisce che “l’Italia è linea con la roadmap europea” del pnrr: a che punto siamo e quali sono gli interventi previsti.