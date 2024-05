(Di lunedì 20 maggio 2024) Non chiamatela commedia: Dog ondiè una presa di posizione a tutela dei diritti di chi viene umiliato e incompreso da una Legge che non esiste. La nostra. Che belquello di, al debutto. Stringato, luminoso, emotivamente rilevante, nella sua poetica stravagante di opera dramedy (decisamente più dramma che commedia), dalla vivacità coinvolgente, necessariamente vitale. Del resto, se al cinema il protagonista è un cane, si sbaglia raramente (mai lavorare con cani e bambini, sono più bravi degli attori veri e propri!). Eppure, Dog on- che potremmo tradurre come Un cane sotto processo - è molto altro che una semplice commedia. La regista francese ma naturalizzata svizzera ha presentato il ...

Dog on Trial, recensione: l'idealismo di Laetitia Dosch per un film in difesa della giustizia - Dog on Trial, recensione: l'idealismo di laetitia dosch per un film in difesa della giustizia - Non chiamatela commedia: Dog on Trial di laetitia dosch è una presa di posizione a tutela dei diritti di chi viene umiliato e incompreso da una Legge che non esiste. La nostra recensione. RECENSIONE ...

“Le procès du chien” presentato in anteprima a Cannes - “Le procès du chien” presentato in anteprima a Cannes - (Keystone-ATS) L’attrice e regista franco-svizzera laetitia dosch ha presentato oggi in anteprima a Cannes nella sezione “Un certain regard” il suo primo film “Le procès du chien”. Si tratta di una ...

Un po' di Svizzera a Cannes, presentato "Le procès du chien" - Un po' di Svizzera a Cannes, presentato "Le procès du chien" - L'attrice e regista franco-svizzera laetitia dosch ha svelato in anteprima la sua nuova commedia. CANNES - L'attrice e regista franco-svizzera laetitia dosch ha presentato oggi in anteprima a Cannes ...