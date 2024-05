Camera dei Deputati - audizioni su sostegno finanziario SSN

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA – Martedì 21 maggio, alle ore 13.15, la Commissione Affari sociali della, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge, recanti “Disposizioni per ildel Servizio sanitario nazionale”, svolge le seguenti: ore 13.15 Michele Emiliano (foto), presidente della Regione Puglia, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, e Antonino Sottile, direttore della sanità della Regione Piemonte; ore 13.50 rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO); ore 14.10 rappresentanti dell’Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) e del Sindacato medici italiani (SMI). L’appuntamento viene trasmesso in diretta ...

Camera commercio Cosenza è tra beneficiari del 5 per mille - camera commercio Cosenza è tra beneficiari del 5 per mille - "Importante riconoscimento per la camera di commercio di Cosenza a seguito dell'inserimento nella lista nazionale dei 33 enti beneficiari del 5 per mille 2024 in riferimento all'anno di imposta 2023".

Camera Minorile di Palmi si avvia alla conclusione il progetto di educazione alla legalità - camera Minorile di Palmi si avvia alla conclusione il progetto di educazione alla legalità - Importante progetto dedicato alle devianze minorili, che ha coinvolto diversi soggetti istituzionali e imprenditori locali ...

Superbonus: il Senato approva, passa alla Camera - Superbonus: il Senato approva, passa alla camera - Il decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 sì, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla camera ...