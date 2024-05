Verona aritmeticamente salvo con una giornata di anticipo | impresa di Baroni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilcon unadi. E’ questo il verdetto che emerge dalla sfida contro la Salernitana, vinta all’Arechi dalla squadra di Marco, che in questo modo ha certificato la salvezza ancor prima di giocare contro l’Inter all’ultima. Per l’aritmetica, la formazione scaligera aveva bisogno di conquistare due punti nelle ultime due partite e ha chiuso la pratica già contro i campani. I CALCOLI SALVEZZA E LE COMBINAZIONI A 90 MINUTI DAL TERMINE MIRACOLOCON LA SQUADRA SMANTELLATA A GENNAIO Una vera e propriaper l’Hellas, visto che per problemi economici la società guidata da Setti aveva smantellato la squadra a gennaio ...