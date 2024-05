Malore improvviso dopo la partita della figlia - muore a 56 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Imola, 20 maggio 2024 – Mordano in lutto per l’improvvisa scomparsa di Boris Tesanovic. Classe 1968, maritofotografa Annalisa Mazzini che ha lo studio in paese e padre delle pallavoliste Alexandra e Alice, l’uomo ha accusato unnella nottata tra sabato e domenica. Una tragedia che si è consumata qualche orail rientro dal MiniPalazzetto di Cesena dove la famiglia Tesanovic al completo si era recata per assistere allaPallavolo Castelfranco (laAlice è una delle schiacciatricisquadra, ndr) impegnata nei play off per la promozione in serie A2. Volto noto sugli spalti degli impianti sportivi di Imola e Mordano, Tesanovic è stato anche dirigente accompagnatoreformazione di volley Csi Clai Imola che sui ...