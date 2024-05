Studentessa romana violentata su nave da crociera - arrestati 3 francesi arrestati

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Tre ragazzi maggiorennie un minorenne denunciato, tutti. Sono stati fermati dalla polizia di Frontiera nel porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una19enne. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, in gita scolastica su unada L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

Violentata da tre giovani francesi su una nave da crociera, studentessa in gita ricoverata a Genova - Violentata da tre giovani francesi su una nave da crociera, studentessa in gita ricoverata a Genova - La 19enne, partita con la sua classe da Civitavecchia, è stata attirata con una scusa in cabina da uno dei tre. Alla violenza avrebbe partecipato anche un minorenne. Gli accusati sono stati arrestati ...

Studentessa stuprata in gita su una nave da crociera: arrestati tre francesi a Genova - studentessa stuprata in gita su una nave da crociera: arrestati tre francesi a Genova - Tre uomini di nazionalità francese sono stati arrestati dalla polizia di frontiera del porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di… Leggi ...

Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Infettati dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue. Non errori, ma una serie di errori del sistema a cui, invece di mettere riparo, sono stati nascosti. E adesso un’inchiesta indipendente lo ha di ...