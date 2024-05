Serie A - Verona matematicamente salvo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 20.28 Ilpassa 1-2 a Salerno e si assicura la permanenza inA. Ospiti in forcing nel 1° tempo.Fiorillo risponde a Suslov, ma lo slovacco qualche minuto dopo 22' fa centro da fuori area (difesa troppo attendista). Folorunsho si fa apprezzare in un paio di occasioni e nel recupero raddoppia comodamente su servito davanti alla linea di porta da Lazovic. Salernitana non pervenuta. Nella ripresa colpo di testa di Noslin, contenuto da Fiorillo,e palo del solito Folorunsho (80').Al 90' Maggiore accorcia, ma ilnon trema.