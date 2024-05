Marsiglia - aggrediti tre giocatori | auto forate da proiettili

(Di lunedì 20 maggio 2024) Al termine del match contro il Le Havre, ultima partita della stagione tenutasi la sera del 19 maggio, tredelsono stati, mentre rientravano a casa con le loro. Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meité sono i nomi delle vittime, che sono fortunatamente usciti indenni dalla disavventura. Secondo quanto ricostruito dallerità, i calciatori avrebbero imboccato una strada sbagliata, finendo in un vicolo cieco. Qui un gruppo di malviventi li avrebbenel tentativo di rubare le vetture. Nella notte sono volati alcuni. Uno ha forato l’di Onana, mentre due hanno raggiunto la macchina di Moumbagna. Miete, a pochi metri di distanza, non è stato colpito. Sembrerebbe che i...

