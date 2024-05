Morto Raisi - il presidente meno amato e votato della stori - si aprono le elezioni più difficili per il regime

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è Morto in un incidente di elicottero avvenuto ieri pomeriggio al confine tra Iran e Azerbaigian. Raisi era di ritorno da un incontro con il capo di Stato azero Ilham Aliyev per l’inaugurazione di una diga, ...

L'Iran ha chiesto l'assistenza degli Stati Uniti sull'incidente i cui è morto il presidente Ebrahim raisi. Lo afferma il Dipartimento di Stato.

Raisi è morto. La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente sono deceduti. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. I media di ...

I rifugiati politici iraniani sono scesi in piazza oggi a Roma in Piazza della Repubblica per festeggiare la morte del presidente raisi.