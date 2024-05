F1 - Frederic Vasseur | Partendo in prima fila avremmo fatto doppietta in gara a Imola A Montecarlo si riparte da zero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Qualche segnale incoraggiante ma risultato finale al di sotto delle aspettative per la Ferrari al termine del weekend di, in occasione del settimo round stagionale del Mondiale 2024 di Formula Uno. Dopo aver occupato la secondain griglia, la Scuderia di Maranello ha raccolto inun terzo posto con Charles Leclerc ed un quinto con Carlos Sainz.ha commentato così la tre-giorni sulle rive del Santerno, in cui la Rossa introduceva il primo vero consistente pacchetto di aggiornamenti dell’anno sulla SF-24: “Le prime tre vetture racchiuse in 6-7 secondi è una buona notizia per me, una buona notizia per la F1, una buona notizia per il campionato. Ci sono tre squadre in sette secondi dopo settanta giri. È meno di un decimo al giro. La situazione è rimasta pressoché invariata ...