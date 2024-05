Amici - Sarah Toscano | Ecco Chi Sono I Genitori!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 20 maggio 2024): la ventitreesima edizione è stata vinta dalla cantante, che ha solo 18 anni ma ha dimostrato di avere un grande talento. Macosa c’è da sapere sulla sua famiglia e sui suoi23 si è concluso con una vittoria in cui in molti speravano.ha trionfato dopo un lungo percorso di miglioramenti, che l’hanno trasformata in una cantante molto amata e nella vincitrice di questa edizione. Ora in tanti si stanno facendo delle domande su di lei e sulla sua vita, ma anche su chi siano i suoidi cui occasionalmenteha parlato nel corso del programma.: chie cosa fanno i ...