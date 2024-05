Verona-Inter - Baroni senza un titolare e ‘vecchio amico’ di Bastoni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)all’ultima giornata di campionato, con Marcoche non avrà un centrocampistadella sua squadra, in quanto squalificato. Niente reunion con. CAMPIONATO FINITO ? Nienteper Ondrej Duda, che si è fatto ammonire durante Salernitana-nonostante fosse in diffida., che con molta probabilità arriverà alla partita già salvo, non potrà contare sul giocatore ceco che finisce anzitempo la sua stagione con la maglia degli scaligeri. Niente “rimpatriata” con Alessandro, con cui nella partita di andata si era reso protagonista con una sceneggiata che poteva costare la partita all’. Infatti, lo scorso 6 gennaio, partita passata alla storia per ...