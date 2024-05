Fidanzati morti nel garage a Secondigliano - il padre si toglie la vita nello stesso box

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lo hanno trovato mortoin cui il figlio, Vincenzo Nocerino di 20 anni, e la fidanzata iraniana, Vida Shalavalad, avevano perso la. Anche lui, come loro, è morto asfissiato dal gas di scarico dell'auto. Il corpo di Alfredo Nocerino è stato trovato senzanel box auto di via Fosso del Lupo a, dove lo scorso marzo vennero trovati, appunto, i due ragazzi. Sulla sua morte indaga la polizia; l'ipotesi principale è che l'uomo si sia tolto la

