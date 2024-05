Verona - colpo salvezza a Salerno | lotta a - all’ultima giorna -a, per evitare la B | CLASSIFICA

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo aver visto sfumare la gioialo scorso weekend, a causa di un’amara rimonta, ilquesta volta può festeggiare davvero. Brividi nel finale, con la rete di Maggiore che ha accorciato le distanze rispetto alle iniziali marcature di Suslov e Folorunsho, due dei calciatori più decisivi della stagione degli scaligeri. Brividi destinati a restare tali. La Salernitana, molto combattiva nelle ultimete, non è riuscita a rimontare. Ilsi è imposto 1-2 salendo a quota 37 punti in, quota che vale lamatematica senza dover aspettare l’ultima partita. Sono 3 le squadre che, nella 38ªta di Serie A, restano ancora inper non retrocedere: l’Empoli dovrà fare punti contro la Roma e sperare in un risultato ...

