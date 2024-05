Carabiniera bullizzata C’è troppa tensione - comandante sospeso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Modena, 20 maggio 2024 – Una sospensione di due settimane dal servizio come prevede la prassi a tutela in primis del diretto interessato. Arma e tesserino ritirati. È stata disposta per ildi una caserma dei carabinieri della provincia finito al centro di una vicenda di presunto bullismo nei confronti di una sottoposta, una giovanein ferma volontaria. Si tratta della prassi prevista per tutte le forze dell’ordine quando vi sia una situazione di stress particolare, in quanto si ritiene che il militare non sia nelle condizioni adeguate per svolgere il suo incarico. Una situazione che verrà aggiornata nelle settimane seguenti come prevede appunto il regolamento. L’episodio, avvenuto il 14 maggio, è noto. L’ufficiale dei carabinieri è stato denunciato dalla sua sottoposta per averle scritto con una penna sul viso, “Visto il ...