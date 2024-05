Puppo sul rientro di Sinner | Tutto procede per il meglio Certo la prima settimana a Parigi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il torneo di Roma è andato in archivio e alcuni spunti ci sono in vista del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio (tabellone principale). La vittoria nel tabellone maschile, condizionato da assenze e sorprese, è andata al tedesco Alexander Zverev. Il nativo di Amburgo si è imposto in due set (6-4 7-5) contro il cileno Nicolas Jarry, dando conferma di quanto ci si aspettava alla vigilia. Una vittoria che può essere un’indicazione in vista dello Slam di Parigi: “Zverev, per quanto ha fatto vedere, è uno dei favoriti. Aveva già vinto a Roma nel 2017, ma l’aveva fatto in un’età diversa. La sua maturità e la completezza di gioco danno a questo successo dei connotati diversi. Sarà testa di serie n.4 nel sorteggio e questo potrebbe pesare nel percorso del Major sulla terra rossa transalpina. Per questo, il sorteggio del tabellone principale (giovedì 23 maggio alle ore 14.00, ndr) avrà un ...