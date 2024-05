Il signore degli anelli - in arrivo lo spin off su Gollum

Su Rai Tre a partire dalle 21.20 di Venerdì 17 Maggio, in prima visione tv, va in onda Il signore delle formiche , un bel film di Gianni Amelio del 2022. Ambientato alla fine degli anni ’60, racconta del legame sentimentale tra un insegnante adulto ...

Il Ritorno degli Anelli del Potere: chi sono i Protagonisti della Nuova Stagione - Il Ritorno degli Anelli del Potere: chi sono i Protagonisti della Nuova Stagione - Facciamo il punto della situazione sui personaggi de Gli anelli del potere che torneranno anche nella seconda stagione.

UCI CINEMAS - Film in English, il 23 e 29 maggio appuntamento con "Furiosa: A Mad Max Saga" - UCI CINEMAS - film in English, il 23 e 29 maggio appuntamento con "Furiosa: A Mad Max Saga" - Giovedì 23 e mercoledì 29 maggio sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo capitolo della sag ...

Christopher Lee de Il Signore degli Anelli avrà un documentario epico - Christopher Lee de Il signore degli Anelli avrà un documentario epico - Christopher Lee è considerato uno degli attori più amati di sempre e, durante la sua vita di 92 anni, ha accumulato quasi 300 crediti come attore. È famoso per i suoi ruoli come Dracula in diverse pro ...