Bambino italiano sottratto alla madre e portato in Turchia: la Farnesina annuncia in ritorno in Italia - bambino italiano sottratto alla madre e portato in Turchia: la Farnesina annuncia in ritorno in Italia - Una sentenza della Corte di cassazione della Turchia ha permesso di riportare un bambino portato dal padre nel Paese in Italia ...

Farnesina: è rientrato in Italia dalla Turchia un minore conteso - Farnesina: è rientrato in Italia dalla Turchia un minore conteso - E' rientrato in Italia un bambino che era stato illegittimamente sottratto alla madre italiane e portato in Turchia. Il minore è atterrato all'aeroporto di Bergamo: si pone così fine a una vicenda che ...

Bimbo sottratto alla madre e portato in Turchia torna finalmente in Italia: “È atterrato a Bergamo” - Bimbo sottratto alla madre e portato in Turchia torna finalmente in Italia: “È atterrato a Bergamo” - Nel 2020 il bimbo era stato illegalmente condotto nel territorio turco. Il ritorno è stato reso possibile dal lavoro dell’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina ...