(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Unadi paura quella di sabato 18 maggio in. Un giovane è stato infattimentre stava trascorrendo unacon gli. Sarebbero più di uno gli assalitori. E’ spuntato un coltello e il giovane è stato colpito da alcuni fendenti, fortunatamente superficiali. Trasportato in ospedale, gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Nonostante il terrore di unada dimenticare, se la caverà. Ma la vicenda ripropone il tema della sicurezza nei luoghi della movida. Le forze dell’ordine indagano per cercare di risalire a cosa è accaduto e soprattutto al movente. Come si è potuta scatenare una violenza così cieca? E’ quello che gli investigatori stanno ...

Firenze, ragazzo accoltellato in piazza Santo Spirito durante serata con gli amici - Firenze, ragazzo accoltellato in piazza Santo Spirito durante serata con gli amici - Firenze, 20 maggio 2024 – Una serata di paura quella di sabato 18 maggio in piazza Santo Spirito. Un giovane è stato infatti accoltellato mentre stava trascorrendo una serata con gli amici. Sarebbero ...

QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ACCOLTELLA UN GIOVANE A MOGLIANO VENETO (TV), ARRESTATO LATITANTE PER TENTATO OMICIDIO» - QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ACCOLTELLA UN GIOVANE A MOGLIANO VENETO (TV), ARRESTATO LATITANTE PER TENTATO OMICIDIO» - Nella serata di ieri, nel corso dei consueti servizi di prevenzione ... a Mogliano Veneto (TV), un tentato omicidio ai danni di un altro giovane straniero, accoltellato al torace. Per tale motivo il ...

Cerignola, accoltella l’attuale compagno dell’ex fidanzata fuggendo a bordo di un’auto: individuato l'aggressore - Cerignola, accoltella l’attuale compagno dell’ex fidanzata fuggendo a bordo di un’auto: individuato l'aggressore - Ci sarebbero motivi sentimentali dietro l'atto, il ferito non è grave. L'aggressore è stato rintracciato qualche ora dopo l'accaduto dai carabinieri ...