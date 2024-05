Il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti - data e location | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Piacenza, 20 maggio 2024 – Oramai è un conto alla rovescia. Basta attendere poco più di un mese, precisamente il 24 giugno, quando Filippoconvoleranno a nozze a Salerno. Così si è potuto vedere a marzo scorrendo la lista delle pubblicazioni didel Comune di Milano. La, però, ancora non è stata svelata, nonostante sia stata decisa dai due all’inizio dell’anno. Quello che è certo è che tra l’allenatore ed ex attaccante di Milan e Juve e la sua 34enne fidanzata, architetto e wedding planner padovana, saranno fiori d’arancio. I due stanno insieme dal 2017 e hanno due bambini: Edoardo ed Emilia, di due e un anno. Ora sono pronti a dire il fatidico “sì”, rendendo ufficiale la loro unione. La cerimonia sarà classica e per pochi intimi, come aveva detto ...