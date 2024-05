Marotta mi ha chiesto un prestito | Inter - Bonolis fa calare il gelo alla festa scudetto

(Di lunedì 20 maggio 2024) In casac'è incertezza riguardo al futuro societario. Anche la tifoseria non si è lasciata distrarre da quanto potrà accadere dal prossimo lunedì, con il possibile passaggio di proprietà da Zhang e la famiglia Suning al Fondo americano di Oaktree. In campo invece l'ha pareggiato per 1-1 contro la Lazio di Igor Tudor. Sugli spalti di San Siro erano apparse alcune bandiere cinesi e soprattutto uno striscione (“Grazie Steven”) a corollario di tutto. Poi il pensiero, nel frattempo che Paolosi concedesse a un'vista con Dazn: "Dobbiamo ricordare che dietro ai calciatori ci sono sempre dei ragazzi che hanno un carico di responsabilità enorme già a giovanissima età — le sue parole — Quando non giocano bene ci si lamenta" ha spiegato ...

