Fidanzati morti asfissiati mentre erano appartati in auto | il papà del ragazzo si suicida nello stesso modo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si è tolto la vita, con le stesse modalità con le quali il 15 marzo, il figlio Vincenzo, 24 anni, e la fidanzata Vida, iraniana di 20 anni, persero la vita.nel boxa Secondigliano, quartiere di Napoli,. Lasciarono il motore acceso per scaldarsi e il monossido li ha prima storditi e poi uccisi. E’ stato trovato così, soffocato dai fumi del...

Alcamo saluta anche Raneri dopo Alsazia, strazio ai funerali - Alcamo saluta anche Raneri dopo Alsazia, strazio ai funerali - Si sono svolti nell’oratorio salesiano della Chiesa delle Anime Sante di Alcamo i funerali di Roberto Raneri, l'operaio morto nella strade di Casteldaccia ...