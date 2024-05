Y7 - Ferri Ey | E’ necessario cambiamento di sistema senza perdere di vista esigenze società

Balneari, per il Consiglio di Stato servono subito bandi di gara “imparziali e trasparenti”. I giudici: “Proroghe generalizzate illegittime” - Balneari, per il Consiglio di Stato servono subito bandi di gara “imparziali e trasparenti”. I giudici: “Proroghe generalizzate illegittime” - Consiglio di Stato di nuovo contro la proroga delle concessioni balneari. Secondo i giudici amministrativi le proroghe generalizzate sono sono illegittime e in contrasto con la direttiva europea Bolke ...

Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute - Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute - Parla di "un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti di Norcia" il consigliere comunale di Norcia Giuliano Boccanera nel motivare le dimissioni "dopo un compiuto ...

Il Sassuolo retrocesso in B: storia della favola che a lungo andare ha finito per annoiare (ingiustamente) - Il Sassuolo retrocesso in B: storia della favola che a lungo andare ha finito per annoiare (ingiustamente) - È stato un esperimento, tutti l'hanno amato. Poi a un certo punto è divampata l'antipatia: perché Proviamo a spiegarlo ...