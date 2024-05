(Di lunedì 20 maggio 2024) La lotta per nonre inB, coinvolgeed. Decisiva l'ultima giornata diA per la salvezza.

Il Verona rimane in Serie A, 2-1 alla Salernitana: in gol Folorunsho - Il Verona rimane in serie A, 2-1 alla Salernitana: in gol Folorunsho - Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Arechi tra Salernitana ed Hellas Verona, valido per la 37esima giornata di serie A ...

Chi retrocede in Serie B tra Frosinone, Udinese e Empoli: spareggio possibile in un solo caso - Chi retrocede in serie B tra frosinone, Udinese e Empoli: spareggio possibile in un solo caso - Il frosinone dopo la vittoria sul Monza è la squadra che ha le maggiori chance di salvarsi. La formazione di Di Francesco ha 35 punti e si salverà anche solo pareggiando nello scontro casalingo contro ...

Verona salvo con un turno d’anticipo, l’impresa di Baroni: in Serie B una tra Frosinone, Udinese e Empoli - Verona salvo con un turno d’anticipo, l’impresa di Baroni: in serie B una tra frosinone, Udinese e Empoli - Il Verona vince 2-1 in casa della Salernitana e centra la salvezza con un turno d’anticipo. Le reti di Suslov e Folorunsho firmano il miracolo di Marco Baroni.