Omicidio di Civitella - l’avvocata sfida la pm | Cercate un colpevol - non la verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Forlì, 20 maggio 2024 –e la piemme, unaa due. Maria Antonietta Corsetti la mette sul duello con Federica Messina, pubblico ministero del caso Severi, che lunedì scorso aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato Daniele Severi. Corsetti cerca di catalizzare soprattutto la giuria popolare. "Mi rivolgo a voi...". Sa bene che i due togati possono essere impermeabili a certe strategie. Così Corsetti estrae dal suo corredo dialettico il sostantivo "sospetto" (che però può funzionare anche come aggettivo). "Qui signori giudici non siamo neanche di fronte a degli indizi, ma a dei sospetti. Il sospetto è una categoria perversa del pensiero. È una presunzione diezza che va contro al principio costituzionale di presunzione di innocenza. Eppure solo sui sospetti è lievitata l’accusa" scandisce Corsetti virando il capo ...