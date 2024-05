Il Papa - ' sono vicino all' Iran in questo momento difficile'

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Invio le condoglianze per la morte del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e di tutti coloro chemorti nell'incidente dell'elicottero di ieri. Affidando le anime dei defunti alla misericordia dell'Onnipotente e con le preghiere per coloro che piangono la loro perdita, soprattutto le loro famiglie, invio l'assicurazione della vicinanza spirituale alla Nazione in". E' il telegramma di cordoglio per la scomparsa del presidente dell', Ebrahim Raisi, inviato daFrancesco al Grande Ayatollah Sayyed Ali Hosseini Khamenei, Guida suprema della Repubblica Islamica.

Andreas Muller e Veronica Peparini, nelle scorse ore, hanno deciso di fare una gita fuori porta anche se non hanno specificato dove sono stati. Con loro c'erano anche le due gemelline, Penelope e...

I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza due uomini italiani, un 46enne e un 47enne, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati per il reato di tentata rapina ai danni di un commerciante, 58enne. La scorsa notte, ...

AGI - Il Papa è giunto a Verona, in elicottero, di prima mattina. E la sua giornata è iniziata incontrando i sacerdoti e i consacrati, nella Basilica di San Zeno. "Avete pazienza ? sono otto pagine...", ha spiegato ai presenti con una battuta . Poi ...

Elettra Lamborghini, papà Tonino le regala il cavallo Ermes: «Si fida già tanto di me» - Elettra Lamborghini, papà Tonino le regala il cavallo Ermes: «Si fida già tanto di me» - Elettra Lamborghini, dopo aver festeggiato il suo 30esimo complenno in tema wilde animalier, ha codiviso una foto nelle sue Instagram stories che ritrae papà Tonino insieme ...

Papa Francesco: compito dell’Università è lavorare per la risoluzione dei conflitti - papa Francesco: compito dell’Università è lavorare per la risoluzione dei conflitti - Ricevendo in udienza la delegazione della Loyola University di Chicago papa Francesco ha sottolineato sottolinea che c’è bisogno di uomini e donne che siano pronti a lavorare perché ‘il mondo possa tr ...