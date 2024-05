Immobile torna in Nazionale. La notizia la dà questa mattina il sito solola Lazio .it, che racconta la scelta del ct Spalletti di convocare il...

2024-05-17 11:25:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: ROMA – «Amo i laziali e i laziali mi amano». Ciro ha sorriso e in un attimo è come se avesse sepolto le tensioni degli ultimi, durissimi, mesi. ...

Lazio, Immobile assicura: "In Arabia Al massimo ci vado per il mondiale 2032... come allenatore!" - lazio, immobile assicura: "In Arabia Al massimo ci vado per il mondiale 2032... come allenatore!" - immobile rassicura tutti: il suo futuro sarà ancora alla lazio. Lo ha detto oggi pomeriggio a margine di un evento di Padel a Roma, nel quale era presente come.

Immobile assicura: "Non vedo motivi per cui io debba lasciare la Lazio" - immobile assicura: "Non vedo motivi per cui io debba lasciare la lazio" - Tra le voci che arrivano dall'EA7 World Legends Padel Tour, in corso di svolgimento a Roma, c'è anche quella dell'attaccante della lazio Ciro immobile. Ecco le ...

Lazio, Immobile: "Futuro all'Inter Ho parlato con Inzaghi, ma..." - lazio, immobile: "Futuro all'Inter Ho parlato con Inzaghi, ma..." - Il futuro di Ciro immobile è ancora alla lazio. Il calciatore ha altri due anni di contratto e il suo destino sembra essere legato a doppio filo con i biancocelesti. L'unica ...