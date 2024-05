Traffico Roma del 20-05-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Luce VerdeBuonasera e ben trovati all’appuntamento con ilresidui rallentamenti sulla tangenziale in direzione e San Giovanni tra Tor di Quinto e viale della Moschea mentre è tornato regolare illungo le due carreggiate del raccordo anulare in uscita datroviamo Cod sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e malafede in direzione Ostia sempre chiuse a via di Torpignattara per lavori tra via Francesco Baracca e via Casilina ed infine questa notte tra la mezzanotte e le 5 per consentire il posizionamento di un autogru via Nizza sarà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia per l’occasione saranno quindi deviate le linee bus che vi transitano dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della AC e della ...