Xbox | Microsoft Copilot AI è in arrivo su console per innovare le guide - è ufficiale

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha annunciato che ilAI sarà disponibile anche su, così da permettere ai fan di poter accedere a tutta una serie di funzioni guidate dall’Intelligenza Artificiali in grado di rendere l’esperienza di gioco più piacevole ed immediata. Come leggiamo su Windows Central,sarà incorporato direttamente nei videogiochi, a partire da Minecraft, con i giocatori che grazie ad esso potranno porre domande tipo “Come posso creare una spada?”, con ila che a quel punto cercherà direttamente all’interno del gioco i materiali (presenti sia nei forzieri che nel proprio inventario) necessari per creare questa arma, guidando l’utente verso di essi. Inoltre stando a quanto dichiarato dal colosso americano, il...

