Calciomercato com – De Zerbi torna sul mercato | dalla Premier League ai rumors su Milan e Napoli|Primapagina

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-20 17:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: “Il Brighton ha confermato che l’allenatore Roberto Delascerà il club dopo l’ultima partita della stagione dicontro il Manchester United all’American Express Stadium”. E’ con questo comunicato, apparso sul sito ufficiale della società inglese, che il club dei Seagulls ha annunciato la separazione consensuale con Roberto De, attuale manager del Brighton. Il Brighton ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’allenatore italiano per interrompere il contratto di comune accordo, un dettaglio non da trascurare. Dopo la partita con il Manchester United, è stata sancita la parola fine al matrimonio biennale che ha visto l’ex Sassuolo e Foggia portare i suoi sino in Europa...

Il City di Guardiola vince la quarta Premier di fila , il Brighton di De Zerbi chiude undicesimo . In attesi che si pronunci il tribunale sui titoli fin qui vinti, il Manchester City ne ha messo in cassa un altro: la quarta Premier di fila . Mai ...

2024-05-20 14:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio mercato .com: “Il Brighton ha confermato che l’allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier ...

De Zerbi e il futuro dopo il Brighton: "Al momento..." - De zerbi e il futuro dopo il Brighton: "Al momento..." - Futuro ancora tutto da scrivere per l'ormai ex allenatore del Brighton De zerbi, in queste ore accostato anche alla ... Spero di lavorare ancora in premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un ...

Shakhtar, Nicolini: "Sudakov Puo' fare bene anche in Italia" - Shakhtar, Nicolini: "Sudakov Puo' fare bene anche in Italia" - "Come tanti della nostra squadra", Sudakov "e' un giocatore che puo' fare sicuramente bene in Italia come in qualsiasi altro campionato".

De Zerbi, Cerchione annuncia: "Clausola pagata, c'è l'accordo con la nuova squadra" - De zerbi, Cerchione annuncia: "Clausola pagata, c'è l'accordo con la nuova squadra" - Roberto De zerbi ha attirato l'interesse di diversi club e non è da escludere che ci sia anche il Napoli sulle sue tracce. Anche se, il tecnico bresciano ha riferito in una recente intervista che ...