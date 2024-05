Pagelle Salernitana-Verona 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Allo stadio Arechi di Salerno i ragazzi di Marco Baroni centrano i tre punti che vogliono dire salvezza aritmetica, una grande impresa per Noslin e compagni che riescono a salvarsi con novanta minuti di anticipo. Sin dai primi minuti si capisce che le motivazioni in questa partita marcano ancor di più la differenza: Noslin e Folorunsho sbagliano due gol abbastanza semplici e allora ci pensa Suslov a sbloccare il risultato. Prima della fine del primo tempo arriva anche la rete dello 0-2 con i padroni di casa che perdono un pallone sanguinoso e gli ospiti arrivano in porta con tutto il pallone ...

