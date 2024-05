Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica - gli Azzurri all’ultima gara valida per il pass ai Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) San Paolo – Superato, nel count down, il -100 alle Paralimpiadi, l’Italia dellain carrozzina è pronta a un’importantissima trasferta in Brasile. Nel prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 maggio, si svolgerà infatti a San Paolo l’ultima prova didelper la qualificazione aidi2024. Non partite precauzionalmente Bebe Vio Grandis e Rossana Pasquino, già certe delper, sono 10 gliprescelti dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, pronti a salire in pedana con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei ...