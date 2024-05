The Big Cigar - azione e Storia nella serie tv sul fondatore delle Pantere Nere

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dal 20 maggio al 14 giugno su Apple TV+ sono in uscita i sei episodi di The Big, minitv incentrata sulla figura di Huey P. Newton, attivista afroamericano che negli anni ‘60 fondò con l’amico Bobby Seale il partito. In particolare, il titolo dellafa...

Un'altra grande serie in arrivo in streaming su Apple TV+ Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer di The Big Cigar , nuova serie limitata con protagonista André Holland nei panni del fondatore delle Pantere Nere Huey P. Newton. Nel cast, oltre a ...

Quando escono gli episodi di The Big Cigar su Apple TV+ - Quando escono gli episodi di The Big cigar su Apple TV+ - Quando escono gli episodi di The Big cigar su Apple TV+, da venerdì 17 maggio in streaming: la programmazione completa.

The Big Cigar il 17 maggio su Apple TV: trama, cast e curiosità - The Big cigar il 17 maggio su Apple TV: trama, cast e curiosità - The Big cigar. La trama racconta la storia di Huey Percy Newton, che per fuggire dall'FBI è scappato a Cuba con l'aiuto di Bert Schneider.

The Big Cigar, la recensione: André Holland tra le pagine nere della Storia - The Big cigar, la recensione: André Holland tra le pagine nere della Storia - La recensione di The Big cigar: la nuova limited series con André Holland nel ruolo del leader delle pantere Nere Huey P. Newton. Dal 17 maggio su Apple TV+.