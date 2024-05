Volley femminile - la svolta azzurra di Antalya! La cura Velasco e le prospettive di un’Italia che ritrova fiducia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Non c’è stato nemmeno bisogno di evocare la pazienza degli appassionati per vedere i frutti del lavoro, più mentale che fisico, svolto in questi giorni da Juliosulla sua prima Nazionale. La settimana diper l’Italia delè stata come una di quelle giornate estive in cui al risveglio si addensano le nubi e, dopo il temporale, il cielo inizia a schiarirsi e, prima di pranzo, sono scomparse tutte le nuvole e l’aria pesante e l’afa dei giorni precedenti lasciano spazio a un’atmosfera tersa e più respirabile. La prima trasformazione c’è stata e si è vista: protagonista lo staff tecnico ma soprattutto le ragazze che si sono affidate alla saggezza del loro condottiero che, sia chiaro, non ha la bacchetta magica (sennò l’Italia potrebbe contare su almeno un paio di ori olimpici nella pallavolo ...

vittoria per le azzurre del Volley ad Antalya in Turchia. Le ragazze del ct Velasco hanno battuto per 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) la Germania in una partita chiave in ambito di qualificazione olimpica. Velasco si è detto contento della prova e ...

Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci non molla la sua stella più luminosa - volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci non molla la sua stella più luminosa - Nata in Islanda il 19 marzo del 2003 Ekaterina si è trasferita in Russia dopo pochi mesi dalla nascita. Giovanissima è poi approdata in Italia, dove è stata tesserata nelle fila del volley Academy ...

