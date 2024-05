Alfredo Nocerino , padre del ragazzo che lo scorso 16 marzo è morto insieme alla fidanzata in un box auto a Secondigliano, si è tolto la vita. L’uomo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, si sarebbe suicidato nelle stesse modalità con cui è ...

(Adnkronos) – È morto nello stesso garage in cui un mese fa perse la vita suo figlio con la fidanzata. È stato trovato oggi, 20 maggio, il corpo privo di vita di Alfredo N., il papà di Vincenzo N., che fu trovato morto abbracciato alla sua ragazza ...

Lo hanno trovato morto nello stesso garage in cui il figlio, Vincenzo Nocerino di 20 anni, e la fidanzata iraniana, Vida Shalavalad, avevano perso la vita . anche lui, come loro, è morto asfissiato dal gas di scarico dell' auto . Il corpo di Alfredo ...

Fidanzati morti in garage a Napoli, il padre di lui si toglie la vita - Fidanzati morti in garage a Napoli, il padre di lui si toglie la vita - È morto nello stesso garage in cui un mese fa perse la vita suo figlio con la fidanzata. È stato trovato oggi, 20 maggio, il corpo privo di vita di Alfredo N., il papà di Vincenzo N., che fu trovato ...

Si suicida nel garage dove trovò morti il figlio e la fidanzata - Si suicida nel garage dove trovò morti il figlio e la fidanzata - Si è tolto la vita nel garage dove lui stesso trovò i cadaveri del figlio e della fidanzata: è morto suicida Alfredo Nocerino, padre di Vincenzo, il 20enne morto con la sua fidanzata iraniana, Vida Sh ...

LA TRAGEDIA - Fidanzati morti a Secondigliano, il papà del ragazzo si è tolto la vita nello stesso garage - LA TRAGEDIA - Fidanzati morti a Secondigliano, il papà del ragazzo si è tolto la vita nello stesso garage - Lo hanno trovato morto nello stesso luogo e nelle stesse circostanze in cui hanno perso la vita il figlio e la fidanzata. È il caso di Alfredo Nocerino, poche ore fa trovato senza vita nel box auto di ...