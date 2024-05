Graduatorie ATA 24 mesi | priorità scelta sede per legge 104 Modello H va ricompilato in caso di aggiornamento

C’è tempo fino alle 14:00 del 30 maggio per inoltrare la domanda per ATA 24 mesi . Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso Istanze on Line (POLIS). L'articolo VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA ...

Test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - Test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - Gli studenti che l'anno scorso erano in quarta superiore e hanno svolto il TOLC MED 2023 potranno inserirsi nella graduatoria del test medicina 2024 senza ripetere le prove. Ecco quanto annunciato di ...

EDILIZA PUBBLICA Pasquale Rignanese (FI): “alloggi ERP, 390 famiglie foggiane a rischio esclusione dalla graduatoria” - EDILIZA PUBBLICA Pasquale Rignanese (FI): “alloggi ERP, 390 famiglie foggiane a rischio esclusione dalla graduatoria” - "Non è giustificabile tener fuori dalla graduatoria centinaia di famiglie foggiane aventi diritto solo per la mancanza della sottoscrizione della domanda" ...

Anagrafe Roma, personale carente e bug. «Abbiamo bisogno di fondi» - Anagrafe Roma, personale carente e bug. «Abbiamo bisogno di fondi» - Il Campidoglio infatti è andato di recente a caccia di idonei in altre graduatorie, diverse da quelle del Comune ... Alla luce di tutto questo, da mesi va avanti la richiesta «di un piano ...