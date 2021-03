Nel Congo una malattia ancora misteriosa ha ucciso quindi persone (Di lunedì 1 marzo 2021) quindici persone, tra i 60 e gli 80 anni, sono morte a febbraio dopo aver contratto una malattia non identificata in una provincia occidentale della Repubblica Democratica del Congo. "Questa malattia ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021)ci, tra i 60 e gli 80 anni, sono morte a febbraio dopo aver contratto unanon identificata in una provincia occidentale della Repubblica Democratica del. "Questa...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Congo Nel Congo una malattia ancora misteriosa ha ucciso quindi persone Quindici persone, tra i 60 e gli 80 anni, sono morte a febbraio dopo aver contratto una malattia non identificata in una provincia occidentale della Repubblica Democratica del Congo. "Questa malattia non identificata imperversa da un mese nella zona di Kasongo - Lunda. Attualmente abbiamo registrato 15 decessi, tutti di anziani", ha spiegato all'Afp Jean - Marie Peti - Peti,...

Dopo la morte di Attanasio, tre attivisti norvegesi rapiti e poi rilasciati nel Congo È durato poche ore il sequestro nella Repubblica democratica del Congo dei tre operatori della ong norvegese Norwegian Refugee Council, presi in ostaggio nel territorio di Fizi, nel Sud - Kivu, da un gruppo di uomini armati. Fonti locali hanno confermato al portale ...

Obiettivo cobalto/ Il tesoro del Congo e le domande di Attanasio

Dopo la morte di Attanasio, tre attivisti norvegesi rapiti e poi rilasciati nel Congo Secondo quanto riferito da fonti locali al sito Actualite.Cd, i tre sarebbero stati rapiti intorno alle 11 nel territorio di Fizi, nel Sud-Kivu, da un gruppo di uomini armati.

