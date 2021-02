Atalanta-Real Madrid, Muriel: “Quel rosso un’ingiustizia. Siamo in corsa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Oggi abbiamo subito una ingiustizia, questo è il pensiero dello spogliatoio. Un rosso eccessivo ci ha tagliato le gambe, avevamo preparato la partita in un certo modo e Quell’episodio ha cambiato tutto”. Lo ha detto Luis Muriel dopo la sconfitta dell’Atalanta per 1-0 contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma nonostante l’espulsione di Freuler al 17’, Muriel è soddisfatto della prestazione: “Siamo stati bravi a restare in partita. Ora a Madrid posSiamo giocarcela e il risultato di oggi non è proibitivo. PosSiamo fare la nostra partita e abbiamo delle chance”. Poi sulla sua occasione nel primo tempo con un tiro dal limite terminato a lato: “Non è stato il massimo, ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Oggi abbiamo subito una ingiustizia, questo è il pensiero dello spogliatoio. Uneccessivo ci ha tagliato le gambe, avevamo preparato la partita in un certo modo el’episodio ha cambiato tutto”. Lo ha detto Luisdopo la sconfitta dell’per 1-0 contro ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma nonostante l’espulsione di Freuler al 17’,è soddisfatto della prestazione: “stati bravi a restare in partita. Ora aposgiocarcela e il risultato di oggi non è proibitivo. Posfare la nostra partita e abbiamo delle chance”. Poi sulla sua occasione nel primo tempo con un tiro dal limite terminato a lato: “Non è stato il massimo, ...

