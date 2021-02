Dpcm Draghi: Tutte Le Novità su Spostamenti, Scuole, Ristori e Vaccini (Di martedì 23 febbraio 2021) Mentre si stanno delineando le linee guida del nuovo esecutivo circa le misure restrittive anti-Covid, è ormai certo che non si potrà uscire dalla propria regione almeno fino al 25 ... Leggi su youreduaction (Di martedì 23 febbraio 2021) Mentre si stanno delineando le linee guida del nuovo esecutivo circa le misure restrittive anti-Covid, è ormai certo che non si potrà uscire dalla propria regione almeno fino al 25 ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - prendiunabirra : Non ho capito perchè dopo il #DPCM di Draghi volevate una spiegazione. Ancora? Dopo un anno di dirette ancora non v… - patriziadegioia : RT @RaffaelePizzati: #Differenze il professore di diritto privato #Conte emanava atti unilaterali #DPCM . Il Presidente del Consiglio #Drag… -