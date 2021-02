Basket, Coppa Italia 2020-2021: Pesaro non si fa rimontare da Brindisi e sfiderà Milano in finale (Di sabato 13 febbraio 2021) È Pesaro la seconda finalista della Coppa Italia 2020-2021 e domani sera affronterà Milano. Rischia grosso la squadra di Repesa che spreca quasi completamente un vantaggio di 17 punti, ma nel finale Brindisi manca il colpo del sorpasso e Pesaro si impone 74-69. È un match equilibrato e teso nei primi minuti, con le due formazioni che faticano a trovare la via del canestro. Dominano le difese al Forum, con nessuna tra Brindisi e Pesaro che riesca a sbloccarsi realmente in attacco e si deve arrivare praticamente a metà quarto, prima che la tripla di Filipovity dia il primo break del match con Pesaro che si porta a +4. Cain allunga ancora, ma Brindisi reagisce e si va al ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Èla seconda finalista dellae domani sera affronterà. Rischia grosso la squadra di Repesa che spreca quasi completamente un vantaggio di 17 punti, ma nelmanca il colpo del sorpasso esi impone 74-69. È un match equilibrato e teso nei primi minuti, con le due formazioni che faticano a trovare la via del canestro. Dominano le difese al Forum, con nessuna trache riesca a sbloccarsi realmente in attacco e si deve arrivare praticamente a metà quarto, prima che la tripla di Filipovity dia il primo break del match conche si porta a +4. Cain allunga ancora, mareagisce e si va al ...

