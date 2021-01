Giorno della Memoria | Papa Francesco | ricordare per un futuro migliore di pace e fraternità

RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - pisto_gol : “Comprendere è impossibile ma conoscere è necessario”(Primo Levi) Nel Giorno della Memoria, perché quello che è già… - La_Cienfuegos : RT @Enneppi: Il giorno della memoria è sempre più importante: aumenta ogni giorno il numero degli smemorati, e alcuni alzano pure la voce.… - Bukaniere : @_RoteFuchs Il problema è che noi ne parliamo pure troppo senza -a quanto pare- sortire alcun effetto concreto. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della

Tagliacozzo. Don Gaetano Tantalo e l’impegno per la famiglia ebrea Orvieto. Oggi è infatti la giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata pe ...Tradizionale appuntamento oggi al cimitero di via Aurelia nord per il Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici ...