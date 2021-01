Carelli sfida il Movimento | Parlare con Renzi se si dimostra affidabile

Leggi su agi

(Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - "Ritengo logico e saggio sedersi intorno a un tavolo con Italia Viva, per cercare un accordo di fine legislatura che porti anche a un rimpasto di governo, che migliori la squadra e inserisca competenze nuove. Molti parlamentari 5 Stelle la pensano come me". Lo ha dichiarato in una intervista al Corriere della Sera il deputato Cinquestelle Emilio, secondo il quale il dialogo con il leader di Italia viva va riaperto. "So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali, ma per me la cosa più importante è l'unità di intenti e mi sembra giusto provare a indicare soluzioni". Il parlamentare delnon rilasciava interviste da tempo e ha deciso di farlo in un momento decisivo per l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, atteso in settimana da un delicato voto sulla relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. "Ritengo logico e ...