'Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma' di Giulio Base. Dal 27 Gennaio, giornata della memoria, in esclusiva su RaiPlay e il 6 febbraio in onda su Rai1 (Di sabato 23 gennaio 2021) Una produzione Altre Storie e Clipper Media con Rai Cinema, il film di Base racconta la Shoah attraverso il viaggio introspettivo di un gruppo di giovani di oggi Segreti, un passato nascosto e una misteriosa lettera. Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma di Giulio Base racconta la storia della Shoah attraverso la ricerca della verità da parte di un gruppo di ragazzi. Una strada innovativa di racconto che vuole coinvolgere proprio le nuove generazioni, trasferendo alle loro coscienze e riflessioni la più tragica lezione della storia dell'umanità. Un progetto che ha ricevuto il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma. Girato lo scorso dicembre a Roma, proprio nella splendida cornice del ...

