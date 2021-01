VF Beauty Webinar | come truccarsi e pettinarsi per una diretta Instagram

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Con la pandemia molti lavori sono migrati online e in questa nuova normalità scegliere il trucco e l’acconciatura giusta per mostrarsi al meglio in una Zoom conference, una diretta Instagram o una video call ora è una priorità. Per imparare le regole del grooming fai da te abbiamo chiesto a due addetti ai lavori, un hair stylist e un make-up artist, di mostrarci la strada per non sbagliare