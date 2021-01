Nel giorno dell'addio del padre alla Casa Bianca, Tiffany Trump festeggia il fidanzamento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mentre il padre vive l’addio alla presidenza degli Usa, la figlia minore di Donald Trump festeggia: Tiffany Trump si è fidanzata e lo ha annunciato con gioia su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae sotto il colonnato della Casa Bianca insieme alla sua dolce metà, il 23enne milionario libanese Michael Boulos. Tiffany ha 27 anni ed è l’unica nata dall’unione del tycoon con l’attrice Marla Maples. Negli anni è sempre rimasta molto defilata rispetto ai fratelli e soltanto ora, mentre il padre conclude la sua esperienza alla Casa Bianca, sembra essersi presa la ‘rivincita’. “E’ stato un onore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mentre ilvive l’presidenza degli Usa, la figlia minore di Donaldsi è fidanzata e lo ha annunciato con gioia su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae sotto il colonnatoinsiemesua dolce metà, il 23enne milionario libanese Michael Boulos.ha 27 anni ed è l’unica nata dall’unione del tycoon con l’attrice Marla Maples. Negli anni è sempre rimasta molto defilata rispetto ai fratelli e soltanto ora, mentre ilconclude la sua esperienza, sembra essersi presa la ‘rivincita’. “E’ stato un onore ...

